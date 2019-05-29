В Баку сегодня пройдет финал футбольной Лиги Европы между английскими клубами «Челси» и «Арсенал»

Еще до начала игры он оказался омрачен рядом скандалов.

Британские фанаты лондонских «Челси» и «Арсенала» массово жалуются на проблемы, связанные с перелетом в Баку. По их мнению, расходы оказались слишком высокими: в результате финалисты второго по значимости клубного турнира Европы вернули 6 тысяч билетов, положенных фанатом по специальной квоте УЕФА. Но этим жалобы не ограничиваются. Как пишет «Русская служба Би-би-си», армяне и болельщики с фамилиями, похожими на армянские утверждают, что Азербайджан не оформляет им визы. По словам одного из жителей Британии Раффи Узуняна, ему выдали отказ без объяснения причин, несмотря на наличие гражданства страны Евросоюза. Издание отмечает, что в фанатских сообществах «Арсенала» и «Челси» таких историй – десятки. В МИДе Азербайджана уверяют, что не ограничивают въезд в страны по расовому или национальному признаку.

Лондонский «Арсенал» ранее заявил, что поедет на финал Лиги Европы в Баку без своего армянского нападающего Генриха Мхитаряна. Там объяснили это решение опасениями за безопасность футболиста.