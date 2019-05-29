В Магаданской области зафиксирован самый низкий рейтинг Владимира Путина
Согласно данным закрытого опроса Фонда общественного мнения, за президента там готовы проголосовать чуть более трети жителей. Данные исследования, которое проводилось для администрации президента с середины марта по начало апреля, оказались в распоряжении газеты РБК. В среднем по стране поддержка главы государства составляет 48 процентов.
Причина падения рейтингов Путина заключается в том, что россияне уже не верят в улучшение условий жизни в ближайшее время, сказал в эфире телеканала «Дождь» глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Пенсионная реформа, по словам Фёдорова, носила символический характер. Она показала, что ожидания и надежды людей перечёркнуты.