Новый глава СНБОУ утверждает, что из здания администрации президента пропали серверы с секретной информацией

Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины утверждает, что из здания администрации президента пропали серверы с секретной информацией. Александр Данилюк добавил, что с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы. В свою очередь, бывший пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сказал, что никакой секретной информации на пропавших серверах не было. Более того, сами серверы были арендованы Порошенко, и теперь оборудовании е вернули арендодателю.