Вдовы нескольких погибших в Сирии военнослужащих через суда добились права на выплаты за награды. Как пишет газета «Коммерсантъ», один из погибших был награждён Орденом Кутузова, двое других – Орденами Мужества. Военные финансисты объяснил свой отказ тем, что премии выплачиваются только живым солдатам и офицерам. Однако военный суд, как отмечает газета, удовлетворил требования истиц практически в полном объёме.