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08:30, 29 мая 2019

Жители КНДР платят взятки, чтобы выжить, утверждается в докладе Управления ООН по правам человека

Отчёт был подготовлен на основании рассказов двух сотен беженцев из КНДР и сведений, которые предоставили учреждения ООН, имеющие доступ в Северную Корею.
Система государственного распределения в этой стране жёстко ограничивает возможности для предпринимательской деятельности. Права на питание, здоровье, жильё, работу и свободу передвижения зависят здесь от способности людей подкупать государственных должностных лиц, отмечается в докладе. Пхеньян же винит в сложившейся бедственной санкционный режим.



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