Россельхознадзор выступает против полного запрета гражданам ввозить в страну мясные и молочные продукты

Однако ведомство в целом поддерживает ограничения, сказал его глава Сергей Данкверт. Согласно проекту поправок, Россельхознадзор может получить полномочия уничтожать продукты животного происхождения, которые обнаружат в ручной клади на границе. Россиянам сохранят право ввозить еду весом до 5 килограммов, но только из стран, в которых не наблюдается эпидемий и болезней среди животных. Россияне уже «окрестили» эту инициативу «запретом на ввоз пармезана и хамона».