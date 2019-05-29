Представители миллиардера Олега Дерипаски называют бездоказательными претензии к нему со стороны Минфина США

Ведомство ранее представило материалы, на основании которых против российского предпринимателя были введены санкции. В офисе Дерипаски настаивают, что этот документ изобилует ложными утверждениями и фактологическими неточностями. Они основаны на публикациях в прессе, подчёркивают в окружении бизнесмена. Там считают, что в Вашингтоне руководствовались соображениями личной мести.



Дерипаска попал в чёрный список больше года назад. Его фамилия фигурировала в расследовании о вмешательстве России в пре0зидентские выборы.