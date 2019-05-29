Россияне не ждут улучшения в своей жизни в ближайшее время

Это является причиной падения рейтинга Владимира Путина. Так ситуацию с отношением жителей к президенту объяснил в эфире телеканала Дождь глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он напомнил, что, по данным статистики, доходы граждан России не растут последние 5 лет. Пенсионная реформа показала, что ожидания россиян, которые надеялись на увеличение зарплат, улучшение медицины и образования, оказались перечёркнуты. Глава ВЦИОМ добавил, что социологи называют такую ситуацию «эффектом чёрных очков».