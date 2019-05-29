Боты в социальных сетях накануне выборов в американский Конгресс агитировали против президента Дональда Трампа

Неизвестная группировка создавала учётные записи людей, которые выдавали себя за американских журналистов. Они активно поддерживали политику Ирана. Появление фальшивых профилей на своих платформах уже подтвердили сервисы Твиттер и Фейсбук, передаёт агентство Reuters. Но пока неизвестно, насколько сильно повлияли эти фальшивые страницы на исход выборов.

В ноябре прошлого года демократы смогли вернуть себе большинство в Палате представителей. Однако в сенате республиканцы сохранили своё влияние.