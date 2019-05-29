Интернет догоняет в России телевидение по охвату аудитории

Ежедневно в сеть заходят в среднем 75 процентов жителей крупных городов. Телевизоры смотрят чуть более 70 процентов горожан, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Медиаскоп». В то же время телеканалы доминируют в охвате месячной и недельной аудитории. Однако здесь разрыв также сокращается. Верность телеэфиру, как отмечает сохраняют лишь жители старше 45 лет. Для телеканалов это может стать системной проблемой, в первую очередь, из-за снижения доходов от рекламы, говорят эксперты.