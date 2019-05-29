Крупнейший профсоюз Аргентины сегодня проведет очередную всеобщую забастовку

Акция протеста может парализовать общественную жизнь в крупных городах страны.

Государственная аргентинская авиакомпания отменила все вылеты, запланированные на среду. Это более 300 рейсов, которыми должны были воспользоваться почти 40 тысяч пассажиров. Причем транспортные проблемы – не единственные, с которыми сегодня столкнется страна. Также не будут работать банки и службы уборки мусора, а в больницах пациентов останутся принимать только дежурные врачи.

Профсоюзу «Всеобщая конфедерация труда» не впервой проводить такую масштабную забастовку. С 2015 года, когда к власти пришел президент Маурисио Макри, прошло уже несколько всеобщих акций протеста. Таким образом работники выражают свое несогласие с экономической политикой правительства, которая привела к росту инфляции, увеличению тарифов на коммунальные услуги и снижению зарплат. Ранее одним из поводов для проведения акции стало обращение Макри за помощью к Международному валютному фонду. Это решение обернулось сокращением бюджетных расходов, массовыми увольнениями и закрытием предприятий.

Ущерб от всеобщей забастовки, по некоторым подсчетам, может превысить один миллиард долларов.