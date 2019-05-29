В столице Казахстана сегодня пройдет юбилейное заседание высшего Евразийского экономического совета

На нем встретятся лидеры России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана.

Сегодняшнее заседание ЕАЭС приурочено четвертьвековому юбилею идее о евразийской интеграции, а также пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает агентство «Спутник Казахстан». На повестке дня – текущие вопросы и перспективы развития организации. Отдельно упомянуты ключевые направления международной деятельности союза. Кроме того, планируется обсудить основные ориентиры макроэкономической политики ЕЭАС на 2019-2020 годы. По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд международных договоров.

Участники встречи могут также провести ряд двусторонних переговоров. В частности, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении договориться с Владимиром Путиным о снижении цены на российский газ.

На сегодняшнем заседании ЕАЭС также будет присутствовать президент Молдавии Игорь Додон в качестве наблюдателя. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Нурсултан в качестве почетного гостя.