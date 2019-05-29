В Магаданской области, по некоторым данным, зафиксирован самый низкий рейтинг президента Владимира Путина

За действующего главу государства в регионе готовы проголосовать лишь 36% опрошенных. Об этом пишет интернет-издание РБК со ссылкой на закрытый опрос Фонда общественного мнения. Как утверждается, он был проведен для администрации президента с середины марта по начало апреля. При этом в среднем по стране, согласно исследованию, за Путина готовы голосовать 48%. В то же время именно губернатор Магаданской области Сергей Носов, как ранее утверждали источники РБК, стал лидером антирейтинга по оценке деятельности: она упала на 33% пункта. Тем временем, по данным ВЦИОМ, опубликованным в субботу, рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума: он чуть ниже 32%. Глава центра Валерий Федоров накануне в интервью телеканалу «Дождь» объяснил такие значения тем, что россияне не понимают, когда они станут жить лучше. Он назвал эти настроения «эффектом черных очков».

В прошлом году на президентских выборах Путин набрал почти 77% голосов. Его, согласно данным ЦИКа, поддержали более 56 млн человек.