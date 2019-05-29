Глава Россельхознадзора выступил против полного запрета на ввоз гражданами из-за границы мясных и молочных продуктов

При этом Сергей Данкверт поддержал саму идею ограничений. По его словам, до абсурда доводить не надо, поэтому нужно выделить те продукты, которые несут большие риски, и на них ввести запрет, передает ТАСС. Данкверт отметил, что подобные ограничения действуют во всех цивилизованных странах. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Национальная мясная ассоциация предложила правительству ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Речь идет, в том числе, о продуктах, которые нельзя купить в России, потому что власти страны ввели эмбарго в ответ на западные санкции.