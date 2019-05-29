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07:16, 29 мая 2019

Вдовы военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников. Как пишет газета «Коммерсант», в суд обратились вдовы старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина, которые погибли в бою в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 23 мая прошлого года. Елина посмертно наградили орденом Кутузова. Михайлов и Вершинин были посмертно награждены орденами Мужества. Ранее в Минобороны отказывали в выплатах наградных. В ведомстве утверждали, что они положены только живым военнослужащим.



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