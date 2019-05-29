Роль племянницы российского олигарха на видео с вице-канцлером Австрии сыграла студентка из Боснии

Это выяснила австрийская газета «Кронен Цайтунг». По ее сведениям, участие в создании видео девушке платили около семи тысяч евро в сутки. По данным газеты, скандальное видео было сделано неким частным детективом и венским адвокатом и могло стоить в общей сложности порядка 400 тысяч евро. На встрече с вице-канцлером Австрии Хансом-Кристианом Штрахе студентка обсуждала возможное финансирование со стороны России перед выборами в австрийский парламент. После публикации видео две недели назад, политик подал в отставку, правящая коалиция развалилась, канцлер Себастьян Курц покинул свой пост.