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06:06, 29 мая 2019

В Москве сегодня простятся с бывшим ведущим «Эха» Игорем Лобунцом

На 67-м году жизни он скончался ещё в апреле, но из-за бюрократических проблем траурная церемония стала возможна только сейчас.

Музыкант и литератор Игорь Лобунец пришёл на «Эхо Москвы» в самом начале 90-ых, когда станция только появилась в эфире. Он и до этого был в столице человеком известным, в частности, в среде любителей рока и альтернативной музыки. Игорь работал в «Современнике», для которого перевёл одну из польских пьес, а в студии театра записывал пластинки друзей-музыкантов.

Похожий одновременно на Гоголя и Дон Кихота, Лобунец на протяжении нескольких лет вёл на «Эхе» ночные эфиры и музыкальные передачи. «Утро богемного сони» — была, пожалуй, самой известной.

Постепенно Игорь Лобунец стал одним из создателей музыкального образа радиостанции.
После «Эха» он продолжал заниматься музыкой, писал и публиковал детские сказки, проводил в Москве литературные вечера.

Прощание с Игорем Лобунцом состоится сегодня после полудня на Николо-Архангельском кладбище.



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