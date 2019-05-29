Михаил Саакашвили сегодня, как ожидается, вернётся на Украину

Накануне политику вернули гражданство этой страны. Указ подписал новый президент Украины Владимир Зеленский.

У бывшего главы Одесской области, а ещё раньше президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине много сторонников. Основанная им партия «Рух новых сил» продолжает действовать, он до сих пор её лидер. Саакашвили приедет для мобилизации своих сил перед досрочными выборами в Верховную Раду, ранее рассказал источник в окружении политика украинским СМИ. Сообщалось также, что бывший президент Грузии будет добиваться возвращения украинского гражданства, но вчера этот вопрос отпал. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул его политику. Саакашвили поблагодарил его за это в фейсбуке. Он стал гражданином Украины в конце мая 2015-го, когда возглавил Одесскую область. Указ подписал тогда президент Порошенко. Спустя пару с небольшим лет Саакашвили зарегистрировал свою партию, пообещав забрать Украину у действующей власти. Вскоре его лишили паспорта на том основании, что он предоставил ложные сведения при получении украинского гражданства. Саакашвили назвал это незаконным. При поддержке соратников он смог позже прорваться на Украину, но в итоге был задержан в Киеве и выдворен в Польшу.

Ещё до избрания президентом Владимир Зеленский назвал Михаила Саакашвили защитником демократии в Европе и заявил о готовности с ним сотрудничать в случае своей победы на выборах.