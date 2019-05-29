В России сегодня стартуют избирательные кампании по выборам в единый день голосования

Они пройдут сразу в 82 регионах страны.

Старт избирательным кампаниям сегодня даст председатель ЦИК Элла Памфилова. На заседании Центризбиркома она также расскажет о ходе подготовки к выборам, особенностях проведения кампаний и внедрении цифровых избирательных технологий.

Выборы разных уровней пройдут в стране в Единый день голосования 8 сентября. В четырех регионах – Хабаровском крае, Белгородской, Свердловской и Орловской областях – запланированы дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам. Губернаторские кампании пройдут в 16 регионах. Еще в десятках субъектов граждане изберут новые составы заксобраний, городских дум и глав муниципальных образований. В том числе речь идет и о выборах в Мосгордуму. Как сообщает ТАСС, наибольшее число кампаний пройдет на муниципальном уровне.

Всего в России пройдет больше пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.