Вдовы военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников. Как пишет газета «Коммерсант», в суд обратились вдовы старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина, которые погибли в бою в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 23 мая прошлого года. Елина посмертно наградили орденом Кутузова. Михайлов и Вершинин были посмертно награждены орденами Мужества. Ранее в Минобороны отказывали в выплатах наградных. В ведомстве утверждали, что они положены только живым военнослужащим.