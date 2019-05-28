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23:59, 28 мая 2019

Российский сотрудник Миссии ООН в Косове, пострадавший в ходе спецоперации спецназа, находится под наблюдением врачей

Российский сотрудник Миссии ООН в Косове, пострадавший в ходе спецоперации спецназа, находится под круглосуточным наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Он получил тяжелые травмы головы и лица.

Российского дипломата Михаила Краснощекова доставили в Центральную клиническую больницу Косовска-Митровицы. Как рассказал сербскому агентству «Танюг» главврач медучреждения, россиянина 1956 года рождения, проработавшего в регионе 20 лет, привезли из поселка Зубин-Поток вместе с гражданином Косово, которого бойцы спецназа избивали сапогами и прикладами. Прогнозировать их дальнейшее состояние, медик не стал. По его словам, возможна транспортировка в другое медучреждение на территории Сербии.
Двое членов миссии ООН, в том числе гражданин России, оказались в числе почти трех десятков сербов, задержанных накануне косовским спецназом на севере Приштины. По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению спецоперации по борьбе с организованной преступностью. Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что Краснощекова избили за то, что он говорил на сербском языке.

На этом фоне президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность.



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