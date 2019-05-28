Из администрации президента Украины пропали серверы с секретными данными, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. По его словам, исчезли серверы и мониторы, которые находились в ситуационной комнате, это помещение для совещаний. Данилюк уточнил, что на серверах хранилась, в том числе информация из секретных источников, которая поступала по закрытым каналам связи. Как выразился секретарь СНБО, «всё было снято во время смены власти».

В пресс-службе бывшего президента Украины сообщили, что техника для ситуационной комнаты была арендована за счёт Петра Порошенко и после его ухода с поста главы государства возвращена арендодателю. Там подчеркнули, что никакой секретной информации на серверах не было.