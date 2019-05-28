Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово

Об этом сообщил посол нашей страны в республике Александр Чепурин. По его словам, Михаил Краснощёков подвергся насилию со стороны полицейских, что является провокацией и неуважением Приштины к нормам международного права.

В Косово спецназ организовал крупную спецоперацию в районах, населенных этническими сербами. По данным сербских властей, были задержаны 23 человека. В их числе оказался россиянин, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. Позднее его отпустили. В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.