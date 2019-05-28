Ксения Собчак обсуждает с Первым каналом запуск своей передачи в новом телевизионном сезоне

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание РБК. В пресс-службе Первого подтвердили, что переговоры идут, но не стали раскрывать детали. Сам Собчак сказала, что ведёт переговоры с гендиректором канала Константином Эрнстом уже два года, но пока, по её словам, определённости нет.

На протяжении пяти лет Собчак не появлялась в эфире государственных каналов после событий 2012 года, когда она поддержала протесты оппозиции. Телеведущая вернулась в федеральный эфир осенью 2017-го, после того, как объявила об участии в президентских выборах.