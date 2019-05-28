В Чите родственники погибших в Сирии военных через суд добились выплаты наградных

Об этом сообщает газета «Коммерсант». С военными финансистами судились родственники трёх военнослужащих, погибших в одном бою. Отказы мотивировались тем, что премии могут получить только живые солдаты и офицеры.

В итоге суд учёл, что на момент гибели Сергей Елин, Игорь Михайлов и Дмитрий Вершинин были действующими военнослужащими, а значит имели право на выплаты, поскольку совершили подвиг и получили за это посмертные награды.