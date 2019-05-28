Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова

В спецдокладе, подготовленном литовской делегацией ПАСЕ говорится, что официальная версия основана на серьёзных ошибках, не были найдены записи с камер наблюдения, не были допрошены некоторые очевидцы. Кроме того, в ПАСЕ указали на противоречия в показаниях основных свидетелей. В ПАСЕ подчеркнули, что исполнители вряд ли могли действовать без прямых указаний или одобрения со стороны властей. В докладе говорится о провале расследования и отсутствии доверия к делу. Ответственность за это в ассамблее возложили на главу СК Александра Бастрыкина и замгенпрокурора Виктора Гриня.

Политик Борис Немцов был убит в феврале 2015 года недалеко от Кремля.