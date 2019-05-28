Глава ХДС , которая может стать кандидатом в канцлеры на следующих выборах, снискала жесткую критику

Глава консервативного Христианско-демократического союза, которая может стать кандидатом в канцлеры на следующих выборах, снискала жесткую критику из-за стремления ограничить свободу мнений.

Перед выборами в Европарламент молодой немецкий ютуб-блогер Рецо вместе с 70-ю последователями призвал избирателей не отдавать голоса традиционным народным партиям – ХДС и СДПГ. Видео в кратчайшие сроки получило несколько миллионов просмотров. Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала ролик «манипуляцией мнениями» и предложила ввести «правила для аналого-цифрового пространства».

Из-за этих слов о цензуре по Германии прокатилась волна возмущения. Хотя Крамп-Карренбауэр вскоре скорректировала свое высказывание в личном Твиттере, однако она сразу же стала мишенью жесткой критики. Со всех сторон послышались призывы к ее отставке. Агентство Bloomberg со слов неких «источников» даже сообщило о сомнениях Меркель в том, что Крамп-Карренбауэр достойна занять кресло канцлера.

Немецкие СМИ опровергли эти слухи. Во-первых, недовольство лидером ХДС зрело давно как в рядах партии, так и у избирателей. Среди его причин – призывы Крамп-Карренбауэр ввести фильтры для скачивания материала в ютубе, критика демонстраций «Fridays for Future», а также предложение подумать о закрытии границ как возможной «крайней мере». Последней каплей в море недовольства стали крупные потери голосов ХДС на выборах в Европарламент.

Кроме того, Меркель с самого начала подчеркивала, что собирается пребывать на посту канцлера до конца избирательного периода, а Крамп-Карренбауэр никогда единолично не назначала закрытого заседания с целью ее смещения.

Сама Ангела Меркель до сих пор не проронила ни слова о своей бывшей протеже. В ответ на вопрос о причине провала ХДС на выборах она лишь сослалась на партийную политику, к которой канцлер не имеет отношения.