Сооснователя проекта «Диссернет» не включили в новый состав Высшей аттестационной комиссии

В интервью «Эху Москвы» Михаил Гельфанд сказал, что против продления его полномочий выступал председатель ВАК.

Как отмечает сайт Медуза, состав комиссии при Минобрнауки, которая курирует диссертационные советы и проводит оценку уже защищенных диссертаций, обновили почти на 70%. Помимо сооснователя проекта «Диссернет», занимающегося поиском некорректных заимствований в диссертациях, в обновлённый состав не включили и ряд других членов комиссии, которые хотели лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского.