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22:00, 28 мая 2019

Глава Ширинского района Хакасии, напавший на журналиста федерального телеканала, написал на него встречное заявление

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста федерального телеканала, написал на него встречное заявление. Он требует возбудить уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

Зайцев подал в полицию на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» Ивана Литомина еще накануне. Об этом сам чиновник рассказал телеканалу «360». Он также сообщил, что сегодня местный политсовет «Единой России» выступил в его поддержку. Однопартийцы намерены обратиться в президиумы Генсовета партии и Хакасского регионального отделения с просьбой пересмотреть решение об исключении главы района из организации. В противном случае, они грозятся сами выйти из «Единой России». В республиканском Следственном управлении СКР сказали Интерфаксу, что уже начали проверку по заявлению чиновника. Она займет не менее трех дней. Планируется опросить всех участников инцидента и изучить его обстоятельства для принятия процессуального решения.

Конфликт, о котором идет речь, произошел почти неделю назад. Как рассказал корреспондент «России 24», он пришел к Зайцеву узнать, почему пострадавшие от пожара в 2015 году люди до сих пор живут в нечеловеческих условиях, а также поинтересовался насчет особняка, построенного для самого чиновника. Тот в грубой форме вытолкал репортера из кабинета, при этом швырнув на пол. Глава района, в свою очередь, назвал все случившееся провокацией.

В отношении Зайцева возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Следователи также проверят информацию о коррупции со стороны представителя власти, о которой говорилось в телесюжете.



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