Колонна военной техники и как минимум один самолёт МиГ-29 направились к границе с Косово

Об этом сообщают сербские государственные СМИ. Ранее президент Сербии Александр Вучич привёл армию в полную боевую готовность после того, как в Косово спецназ организовал крупную спецоперацию в районах, населенных этническими сербами и были задержаны 23 человека. После совещания в рамках Совета национальной безопасности Вучич заявил, что ситуация вызывает тревогу.

В числе задержанных оказался российский дипломат Михаил Краснощеков. Позднее его отпустили. В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.