Сербия отправила к границе с Косово колонну военной техники и как минимум один самолет МиГ-29

Об этом сообщают государственные СМИ. Ранее президент Сербии Александр Вучич привел армию в боевую готовность из-за арестов в Косово двух десятков человек.

По данным сербских властей, в Косово спецназ организовал крупную спецоперацию в районах, населенных этническими сербами. Задержали 23 человека. Среди них оказался россиянин, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. Позднее его отпустили. Агентство ТАСС сообщило, что Краснощекова осматривают врачи. По некоторым данным, у него травмы головы и лица.