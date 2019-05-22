Сооснователь «Диссернета» Гельфанд не связывает отсутствие своего имени в новых списках президиума ВАК с Мединским

Сооснователь «Диссернета» доктор биологических наук Михаил Гельфанд не связывает отсутствие своего имени в новых списках президиума ВАК с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший член президиума ВАК, доктор биологических наук Михаил Гельфанд.

«Этот сюжет не имеет ко мне никакого отношения, я не хотел лишать ученой степени Мединского. Не так страшна списанная или глупая диссертация Мединского, как, например, страшны медицинские диссертации, содержащие прямую подмену данных», — сказал он.

По мнению М.Гельфанда, ситуация связана с решением главы ВАК, ректора РУДН и экс-министра образования Владимира Филиппова.

«Это связано с тем, что я довольно много крови попортил разным людям, будучи членом президиума ВАК, и, по-видимому, Владимир Михайлович Филиппов решил, что пора от меня избавиться», — считает он.

Ученый также назвал утвержденный правительством новый состав ВАК «нелегитимным».

«Там больше 30 человек, которые пошли на третий срок, что прямо запрещено положением о ВАК. Кроме того, были полностью проигнорированы предложения Российской академии наук: из 35 новых человек, которых академия предлагала по гуманитарным дисциплинам, в состав вошел только один», — заключил он.

Премьер-министр Медведев 22 мая утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки.

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