Илья Новиков: Россия вряд ли решится нарушить предписание Международного трибунала освободить украинских моряков

Несмотря на заявления спикеров, Россия вряд ли решится нарушить предписание Международного трибунала ООН освободить украинских моряков, задержанных в керченском проливе. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из моряков Илья Новиков.

«Никто не знает, что там будут за санкции, потому что никто раньше не решался нарушать предписания этого суда. Это означает поставить себя вне системы международного права в такой сфере как море. Одно дело вести переговоры, имея в виду, что, если это не увенчается спехом, то ты пойдешь в этот международный трибунал и будешь иметь неплохие шансы чего-то добиться, а другое – выходить один на один, когда у тебя за спиной никого нет, когда от тебя все отвернулись, потому что ты не исполнил предыдущее решение», — сказал он.

Адвокат привел в пример дело «Arctic Sunrise» в 2013 года, когда международный трибунал потребовал от России освободить экипаж и судно.

«Были те же самые громкие заявления и МИДа, и Пескова, но ничего, в течение нескольких недель нашли способ, подвели под амнистию, как бы не в связи с требованием суда, вернули судно и заплатили Голландии компенсацию», — напомнил И.Новиков.

Экипажи трех украинских кораблей были захвачены сотрудниками ФСБ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Их обвиняют в нарушении государственной границы. Между тем, Киев считает своих соотечественников военнопленными. Три дня назад Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно передать арестованных моряков и корабли на родину. Москва считает, что инцидент не входит в юрисдикцию арбитража.