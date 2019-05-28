В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев

Об этом сообщает «Радио Свобода». Столичный комитет по ценовой политике в строительстве согласовал проект постройки так называемой северо-восточной хорды. Работы планируют начать предстоящим летом. Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк «Лосиный остров».

По плану шестиполосная дорога будет проходить через парк. Экологи считают, что строительство нанесет «Лосиному острову» непоправимый ущерб. Там обитают лоси, пятнистые олени, кабаны, зайцы и четыре вида птиц, занесенных в Красную книгу. Власти хотят изъять у национального парка 140 гектаров земли – это больше, чем площадь парка Горького. Сейчас проект постановления об изъятии на согласовании в правительстве.