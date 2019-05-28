Банкир Владимир Кваснюк подал иск к газете «Коммерсантъ» о защите чести и достоинства

Поводом стала статья об уголовном деле, связанном с хищениями в банке «Таурус», — сообщает сайт RNS со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы. Банкир добивается удаления материала. Юристы «Коммерсанта» сказали, что пока издательский дом официально о деле не уведомлен.

Статья вышла в «Коммерсанте» в январе. В ней рассказывалось, что из банка «Таурус» было выведено более 200 миллионов рублей под видом покупки земельных участков. Там также говорилось, что изначально деньги собирались вывести через «Промсбербанк», одним из акционеров которого, по данным «Коммерсанта» был Кваснюк.