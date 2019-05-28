Чиновник из Хакасии, напавший на сотрудника «России 24», подал встречное заявление

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Глава Ширинского района Сергей Зайцев требует привлечь корреспондента Ивана Литомина по статье об оскорблении представителя власти.

На прошлой неделе съемочная группа телеканала приехала к Зайцеву, чтобы задать вопрос о домах, которые регион предоставил пострадавшим от лесных пожаров. Чиновник стал выгонять журналистов и, судя по видеозаписи, толкнул и повалил Литомина на пол. Следственный комитет Хакасии возбудил дело о воспрепятствовании деятельности журналиста.