Бывшая жена основателя Amazon решила отдать половину состояния, полученного после развода, на благотворительность

Об этом сообщает CNN. Маккензи Безос присоединилась к благотворительной кампании, которую запустили миллиардеры Уоррен Баффет и Билл Гейтс. В ней участвуют, в том числе, предприниматели Илон Маск и Марк Цукерберг. Безос сказала, что у нее есть несоразмерное количество денег, которыми она готова поделиться.

После развода Маккензи Безос получила акций на 36 миллиардов долларов. Джефф Безос написал в Твиттере, что гордится бывшей женой и надеется на то, что она будет успешным и осмысленным филантропом.