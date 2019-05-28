Экс-глава Росграницы Дмитрий Безделов стал фигурантом нового уголовного дела – на этот раз его обвиняют в мошенничестве почти на 50 миллионов рублей при строительстве объектов госграницы. Тверской суд постановил арестовать Безделова на 2 месяца. Как пояснил адвокат бывшего руководителя Росграницы, для этого разбирательства Безделов был этапирован из колонии во Владимирской области, где отбывает наказание по первому уголовному делу о мошенничестве почти на 500 миллионов рублей, — передает агентство ТАСС.