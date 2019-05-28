В новый состав ВАК не попали сооснователь «Диссернета» и те, кто хотел лишить ученой степени Мединского

В новый состав Высшей аттестационной комиссии не попали сооснователь «Диссернета» и те, кто хотел лишить ученой степени Владимира Мединского. На это обращает внимание сайт «Медуза». Новый состав комиссии при Минобрнауки, которая курирует диссертационные советы и проводит оценку уже защищенных диссертаций, сегодня опубликовало правительство. Состав был обновлен почти на 70%.

В комиссию не попал, в частности, Михаил Гельфанд, один из основателей проекта «Диссернет», которая занимается поиском некорректных заимствований в диссертациях. При этом ученый подтвердил «Медузе», что выдвигал свою кандидатуру. По его мнению, против продления его полномочий выступал председатель ВАК. Гельфанд выступал за лишение ученой степени министра культуры, как и некоторые другие члены комиссии, не вошедшие в новый состав.