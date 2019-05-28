Российского дипломата, которого освободили после задержания в Косово, осматривают врачи

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генсека ООН. Ранее агентство писало, что российский дипломат Михаил Краснощеков госпитализирован с травмами головы и лица.

Краснощекова задержали во время операции косовского спецназа, которую проводили в районах, населенных сербами. В полиции говорили, что задержали россиянина, поскольку он оказывал сопротивление. В российском МИДе это назвали провокацией.