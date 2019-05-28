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19:30, 28 мая 2019

Ангела Меркель разочаровалась в потенциальной преемнице на посту канцлера Германии

Об этом сообщают источники агентства Bloomberg. По их словам, Меркель пришла к выводу, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая ее на посту лидера Христианско-демократического союза и ставшая претендентом на пост канцлера, может не справиться. Причиной разочарования стало снижение популярности Крамп-Карренбауэр, ее желание ускорить уход Меркель с поста канцлера, а также потеря ХДС голосов на выборах в Европарламент. Источники говорят, что Меркель решила больше не поддерживать Крамп-Карренбауэр.



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