Российского дипломата Михаила Краснощекова госпитализировали в Косово с тяжелыми травмами головы

Об этом сообщает агентство ТАСС. По его данным, Краснощекова поместили в отделение интенсивной терапии, где он будет находиться под круглосуточным наблюдением. Согласно этим данным, в больницу дипломат был доставлен вместе с гражданином Косова, которого, как утверждается, избивали бойцы спецназа. Обстоятельства не приводятся.

Сегодня в Косово спецназ начал крупную спецоперацию в районах, населенных этническими сербами. По данным сербских властей, были задержаны 23 человека. В их числе оказался россиянин, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. МИД России назвал это провокацией. Следом появились сообщения о том, что Краснощекова отпустили.