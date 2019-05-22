Причиной нападения подростка на школьницу в Вольске мог стать «хронический стресс». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Ассоциации детских психологов Александр Кузнецов.

«Я бы выделил две основные причины: какое-то внутреннее биохимическое расстройство, психологическое, неврологическое расстройство. Вторая причина — это хронический стресс, который идет из детства, возможно, из семьи. Ведь достаточно одной капли, чтобы ситуация взорвалась», — сказал он.

А.Кузнецов добавил, что нездоровые наклонности можно отследить заранее, однако для этого нужен профессиональный взгляд.

«В школах есть психологи, но часто им не хватает квалификации, чтобы оценить патологию. Все-таки это не клинические психологи, не психиатры, им не хватает опыта», — считает врач.

Во вторник в Вольске ученик седьмого класса Даниил Пулькин попытался поджечь свой класс и напал с топором на школьницу. Как сообщается в СМИ, подросток состоит на учете психиатра и проходил обучение на дому, он задержан. Двенадцатилетняя пострадавшая госпитализирована с травмой головы в саратовскую больницу.