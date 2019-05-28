Сегодня баскетболисты ЦСКА могут стать первыми финалистами Единой Лиги ВТБ – самого престижного клубного турнира страны.

ЦСКА концовку сезона проводит впечатляюще. Армейцы выиграли Финал Четырех баскетбольной Евролиги. Да и во внутренемм Чемпионате действуют уверенно. В серии с Зенитом ЦСКА дважды победил в Москве . И согласно регламенту может выйти в финал уже сегодня, если обыграет соперника на выезде. Правда, второй матч показал, что зацепить хотя бы одну победу питерцы вполне в состоянии. ЦСКА оказался сильнее только в самой концовке, взяв верх с преимуществом в два очка. Тренер армейцев Димитрис Итудис отметил в этой связи, что команда не до конца реализовала свой потенциал. А проблемы в завершающей стадии помешали справиться с Зенитом более уверенно.

А вот в другой полуфинальной паре, где выясняют отношения Химки и казанский Уникс, все не так однозначно. Пока в этом противостоянии впереди подмосковные баскетболисты ср счетом 2-1.

Напомним, что финалист Единой Лиги ВТБ получит путевку в Евролигу в новом сезоне.