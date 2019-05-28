Cуд в Москве приостановил рассмотрение второго коллективного иска родителей детей, которые отравились в детских садах

Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение второго коллективного иска родителей детей, которые отравились в детских садах. На этом настояли ответчики.

Представители «Комбината питания «Конкорд»» Евгения Пригожина и компании «Вито-1» попросили

приостановить производство до завершения расследования уголовного дела об отравлении детей.

В департаменте здравоохранения Москвы ходатайство поддержали, написала в твиттере генеральный продюсер ю-тьюб канала «Навальный LIVE» и юрист Любовь Соболь. В интервью «Медиазоне» она рассказала, что истцы были против. По их мнению, не нужно ждать завершения расследования, поскольку на основании доказательств из гражданского дела можно установить причинно-следственную связь между заболеваниями детей и действиями ответчиков. Однако суд просьбу удовлетворил. В апреле аналогичное решение было принято по первому коллективному иску от родителей пострадавших.

О массовых вспышках дизентерии в девяти детских садах Москвы «Навальный LIVE» сообщал в январе. Позднее стало известно еще об одном случае. Всего отравление получили 150 воспитанников детских садов, организацией питания в которых занимался пригожинский комбинат «Конкорд».

Между тем, как сообщает издание «МБХ медиа» со ссылкой на сайт госзакупок, связанные с «поваром Путина» компании получили еще три контракта на поставку питания в московские школы и детские сады в общей сложности на 2,6 миллиарда рублей.