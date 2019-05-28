Михаил Саакашвили объявил о возвращении на Украину

На своей странице в Фейсбуке бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области сообщил, каким рейсом прилетит завтра из Варшавы в Киев. В интервью каналу РБК он сказал, что благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, который вернул ему украинское гражданство. Саакашвили добавил, что у него нет никаких личных политических амбиций.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отменил решение, согласно которому Саакашвили был лишен гражданства страны в 2017-м году.