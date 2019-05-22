Эксперт: Задержания в Косово были спланированной иллюстрацией к выступлению президента Вучича

Задержания жителей в Косово были спланированной иллюстрацией к выступлению президента Сербии Александра Вучича. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

«С албанской стороны это явно была намеренная провокация, приуроченная к выступлению президента Сербии в скупщине, где он излагал свою косовскую политику. Политика президента состоит в том, чтобы признать независимость Косово. Если этого не делать, то албанцы перейдут к агрессивным действиям, что албанцы и сделали прямо в момент выступления президента», — сказал он.

П.Кандель также добавил, что видит в действиях обоих сторон «типовой сценарий».

«Это игра по договоренности, все стороны прекрасно понимают, какие роли они исполняют и для чего. Думаю, что и на этот раз из поднятой вокруг этого события бури реально ничего не последует», — считает он.

Подразделения спецназа этим утром вошли на территорию сербских общин на севере Косово, где задержали более двух десятков человек.