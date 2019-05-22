Новые правила ОМС призваны сделать диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями эффективным. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественного совета по защите прав пациентов при Росдравнадзоре Алексей Старченко.

«Главное направление нововведений – действенность диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями. В предыдущие годы оно либо делалась для галочки, либо не проводилось вообще. Сегодня правила ОМС ориентируется на профилактику тяжелых осложнений и летальных исходов. Например, если человек включен в списки диспансерного наблюдения, то должна работать система направлений к специалистам, которые в плановом порядке могут своими технологическими методами снизить риск преждевременной смерти», — сказал он.

А.Старченко добавил, что для этого дополнительно вводится информационная база с «диспансерными досье» каждого застрахованного лица. В ней будут отмечаться посещения врача и ход лечения пациента.

«Например, если пациент, выписан из больницы после инфаркта или инсульта, выписка из его истории болезни автоматически направляется участковому через страховую компанию. Тот сразу включают больного к себе в диспансерное наблюдение и сообщает через страховую компанию дату очного осмотра», — рассказал А.Старченко.

Минздрав РФ 17 мая утвердил новые правила ОМС, согласно которым предусматривается возможность выбора страховой организации и получения полиса через многофункциональные центры и Единый портал госуслуг, уточнен механизм информирования граждан о диспансеризации и профосмотре, а также учтена отмена с 1 января 2017 года универсальной электронной карты.