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18:30, 28 мая 2019

В Хакасии чиновник, напавший на сотрудника «России 24», подал заявление в полицию

Сергей Зайцев требует привлечь корреспондента Ивана Литомина к ответственности по статье о публичном оскорблении представителя власти. Телеканал «360» сообщает, что Зайцева поддержали на встрече районного политсовета «Единой России». Между тем, из этой партии Зайцев накануне был исключен.

Нападение на съемочную группу было снято на камеру. Сотрудники «России 24» спрашивали главу Ширинского района о ситуации с жильем и о его собственной недвижимости. На кадрах видно, что в какой-то момент чиновник вышел из себя и повалил корреспондента на пол. Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.



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