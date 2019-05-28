Суд в Москве приостановил рассмотрение второго иска родителей отравившихся детей к компании Пригожина и властям

Суд в Москве приостановил рассмотрение второго иска родителей отравившихся детей к компании Евгения Пригожина и московским властям. Об этом сообщает сайт «Медиазона». По словам юриста ФБК Любови Соболь, производство по иску попросили приостановить до тех пор, пока не закончится расследование уголовного дела об отравлении детей.

В конце прошлого года в нескольких детских садах и школах Москвы произошла вспышка дизентерии. Некоторые из учебных заведений, где заболели дети, продукты поставлял комбинат питания «Конкорд», который связывают с Пригожиным.